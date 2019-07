Deslinda albergue de los ´invasores´

El grupo de migrantes que trató de ingresar por el puente internacional Reynosa-Hidalgo este miércoles por la tarde, no son parte del albergue, son personas de fuera y que generan molestia entre los que sí buscan pasar en forma legal.

Actualmente en el albergue Senda de Vida, hay 460 migrantes de diferentes nacionalidades y esperan conforme a la lista acudir para pedir el asilo político y entrar en regla a los Estados Unidos.

"Todos los que se fueron a presentar al puente no provienen del albergue, no viven aquí; sí se entiende que ya están desesperados y quieren una respuesta, sí afectó porque tuvimos reunión con autoridades de Estados Unidos y me hicieron la pregunta y creemos que en el albergue tenemos la lista, ellos se sienten molestos porque esas personas que se fueron al puente no está bien y no están en la lista", dijo Héctor Silva, responsable del albergue Senda de Vida.

Explicó que no saben cómo se está pasando a los que van a pedir asilo político, solamente se enfocan a lo que pasa en el albergue, ya que están con sobre cupo: hay de El Salvador, Guatemala, Venezuela, Cuba, Perú, Honduras, Camerún y de la India.

El miércoles por la tarde-noche un grupo de migrantes trató de cruzar a los Estados Unidos por el puente Internacional Reynosa-Hidalgo, lo que provocó que las autoridades americanas y mexicanas cerraran el acceso durante más de una hora.