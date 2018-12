¡DESILUSIONADO!

Guadalajara, Jalisco

Iván "Pollo" García no pudo contener más su desilusión y frustración al no poder entrenar con las mínimas condiciones de mantenimiento que requieren las instalaciones para atletas de alto rendimiento en el Code Jalisco.

"Una gran desilusión tu gestión, André Marx. Me siento frustrado de creer en tus promesas, de apoyarte y que no hayas cumplido con la instrucción de Aristóteles Sandoval. Amo a mi Estado y es un honor ser de Jalisco a pesar de entrenar en estas condiciones y no recibir beca de mi Estado", escribió en su cuenta de Twitter @Ivangarciapollo.

El medallista olímpico denunció con fotografías que evidencian las escasas condiciones de la fosa y el gimnasio de clavados, además del oficio mediante el cual, García y su compañero Germán Sánchez solicitaron una beca, la gestión del todavía director general del Code Jalisco, André Marx Miranda, a tres días de concluir su administración.

"Frustrante, en estas condiciones estamos entrenando hoy los clavadistas en el Code Jalisco: techo con goteras, sin vestidores, sin baños, con plaga de moscos, agua de la alberca verde sin químicos, humedad, sin jacuzzi en la fosa, etc.".

"Espero que mi frustración tenga eco en el nuevo Gobierno y se considere la atención a los atletas de alto rendimiento y que las condiciones mejoren. Siempre he representado con orgullo a Jalisco, los resultados ahí están. Necesitamos apoyo y confiar en los dirigentes, Enrique Alfaro.

Entre las promesas que señala el atleta que el director no cumplió se encuentra el pago de sus becas, realizar una buena gestión, comprometerse a arreglar los baños del Code Jalisco, e incluso, en una ocasión, el clavadista dice que el Gobernador le dio la indicación a Marx de otorgarles los apoyos necesarios y el director del Code respondió: "No se preocupe, señor Gobernador, todo lo tengo resuelto".