Desilusionada y frustrada

La actriz Eiza González dijo que no hace cine mexicano porque no la invitan, lo cual la desilusiona e incluso le resulta un tanto frustrante.

La artista, quien desde hace seis años dejó su tierra natal para emprender una carrera en Hollywood, reconoció que los directores mexicanos no la voltean a ver para alguna historia, "sólo llegan conmigo para hacer televisión, lo cual no me molesta.

BUSCA RETOS

Sé que los tiempos en televisión son de muchos meses y no quiero estar tanto tiempo así porque lo que deseo es hacer cine. Tengo ganas de hacer historias mexicanas que me reten como actriz, porque creo que se hacen cosas interesantes. Muchos me han preguntado por qué me fui cuando mi carrera en México estaba en un punto próspero, pero tenía que seguir creciendo", mencionó la actriz, quien insistió que ella no es la que rechaza los proyectos mexicanos, sino que simplemente no la invitan.

SIN APOYO EN SU PAÍS

La intérprete, quien está a punto de cumplir 30 años, lamentó que la prensa mexicana no le dé el apoyo suficiente a su trabajo, mientras que otros gremios son más empáticos con su gente.

Por esta razón pidió que se valore la labor de los connacionales en el exterior, ya que es difícil hacer una carrera.

Hay muchos estereotipos, que es lo que yo he tratado de romper, pero creo que muchas veces se centran en cosas más banales de mi persona".