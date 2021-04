Desestiman supuesto plagio

Según The Hollywood Reporter , cuando se contactó con el desarrollo, un portavoz de Searchlight (uno de los coacusados) emitió la siguiente declaración.

"David Zindel, el hijo de Paul Zindel, autor de Let Me Hear You Whisper , reconoce, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus afirmaciones de plagio son infundadas. Él reconoce a Guillermo del Toro como el verdadero creador de La Forma del Agua. Cualquier similitud entre las dos obras es una coincidencia".

SIN RESPUESTA

El abogado de Zindel no ha respondido a la oportunidad de comentar.

La demanda ganó atención internacional cuando se presentó en febrero de 2018. La familia de Zindel acudió a la corte justo antes de que terminara la votación para el Óscar ese año, y la acusación de que la película de Guillermo del Toro era sustancialmente similar a ´Déjame Oírlo Susurrar´ provocó una batalla legal en la que los jueces observaron dos obras en las que el amor por una criatura atrapada en una instalación científica. factorizado en gran medida.

Pero en junio pasado, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decidió que el juez fue demasiado precipitado. Según un memorando de opinión en ese momento.

EN EL TRIBUNAL

"Aunque ambas obras se presentaron correctamente al tribunal de distrito, la evidencia adicional, incluido el testimonio de expertos, ayudaría en el análisis literario objetivo necesario para determinar el alcance y la importancia cualitativa de las similitudes que Zindel identificó en los elementos expresivos de las obras, en particular la supuesta secuencia de la trama compartida plausiblemente".

Esta semana, se programó que ambas partes presentaran informes de expertos y designaciones de testigos. Se fijó un juicio para julio. En cambio, el caso se está abandonando. Ambas partes correrán con sus propios gastos legales.