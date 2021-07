Desdeñan vacunación a los niños

"Tenemos que priorizar y no estar sometidos, sujetos, subordinados, a que las farmacéuticas sean las que nos digan: 'falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños'.

Ciudad de México .- A pesar de que en Estados Unidos la vacunación para niños y adolescentes se recomienda sin restricciones y de que la Organización Mundial de la Salud también lo aconseja, en México el Gobierno federal advirtió que no caerá en el juego de las farmacéuticas que sólo buscan vender.

"No vamos a ser rehenes. Si lo requieren los niños, se puede, pero hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los científicos", dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia.

Especialistas coincidieron en que los estudios sobre vacunación Covid-19 en niños están en marcha, avanzados y las vacunas contra Covid-19 están aprobadas desde los 13 años.

Malaquías López Cervantes, experto en salud pública de la UNAM, dijo que todas las personas, incluidos los niños, pueden contagiarse, enfermar y morir por Covid-19, aunque es evidente que los menores de 10 años contribuyen mucho menos que edades mayores.

"Es cierto que no se han hecho experimentos para demostrar la seguridad de las vacunas entre estos niños, pero esto no significa que no deban vacunarse.

APROBADAS DESDE LOS TRECE AÑOS

Francisco Moreno, jefe del área de Covid-19 del Centro Médico ABC, señaló que hay estudios en Estados Unidos que están por publicarse y las vacunas contra Covid-19 están aprobadas desde los 13 años.

El subsecretario Hugo López Gatell sostuvo que los menores de edad tienen muy bajo riesgo de enfermar y de morir por Covid-19.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el 25 de julio pasado habían fallecido 595 menores de edad, entre los 0 y los 17 años, mientras que para esa misma fecha se habían registrado 57 mil 490 menores de edad contagiados.

También en riesgo

Pese a que no aportan la misma cantidad de contagios y decesos, niños y adolescentes también enferman y mueren por Covid-19

-595 menores de edad, entre 0 y 17 años, fallecidos al 25 de julio

-57 mil 490 menores de edad, entre 0 y 17 años, contagiados al 25 de julio

Alertan por impacto en vacunación infantil

Más de 300 mil niños, principalmente en Brasil y México, no recibieron sus vacunas en 2020 debido a la pandemia de Covid-19, lo que los dejó vulnerables a infecciones, prevenibles pero mortales, advirtió Carissa Etienne, directora de la OPS.

"Estamos viendo descensos peligrosos en el nivel de vacunación contra sarampión en toda nuestra región. El Covid-19 no es la única crisis de salud que exige la atención de los países", expuso en conferencia.

"Instamos a los países a que aseguren que sus respuestas contra Covid-19 no descuiden otros servicios esenciales como las inmunizaciones de rutina; estos servicios no son opcionales. Estos países deben mantener el control a medida que controlan también los brotes de Covid-19".

Etienne afirmó que a medida que los países han dedicado recursos, personal y atención a su respuesta contra Covid-19, han tenido mucha dificultad para mantener otros servicios de salud esenciales.