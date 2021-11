Desconcertada por actitud de su ´amiga´

Britney Spears cuestiona el silencio de Christina Aguilera, quien se niega a hablar del caso #FreeBritney frente a medios de comunicación.

Spears posteó en sus historias de Instagram un video donde reporteros cuestionan a Aguilera si ha estado en comunicación con la Princesa del pop. Luego de la pregunta, un acompañante de Aguilera dice a los medios "No, no vamos a hacer esto hoy. Gracias", a lo que Aguilera sólo responde "No puedo, pero estoy feliz por ella".