Descartan desbandada sindical

Matamoros, Tam.

No se prevé ninguna desbandada de obreros de un sindicato a otro, considerando que los trabajadores no van a dejar sus derechos que tienen en el gremio actual consideró la investigadora del Colegio de la Frontera (Colef).

Cirila Quintero comentó que en estos momentos el nuevo sindicato nacional no cuenta con un contrato colectivo, no tiene empresas, difícilmente un obrero va a cambiar lo que tiene por algo que no conoce.

"No se van a ir todos los obreros a dicho sindicato, considerando que aún hay muchas dudas, principalmente luego de que nombraron a un comité directivo sin tomar en cuenta la clase obrera, caen en lo mismo de los otros sindicatos", dijo.

Destacó que en tanto habrá un reacomodo en los sindicatos, mientras que los trabajadores elegirán las mejores opciones.

Comentó que sin duda alguna los obreros son personas analistas, quienes están viendo donde les conviene más, sobretodo quienes ya son adultos están pensando en el retiro y analizan las prestaciones que tienen en su actual sindicato y el de nueva creación, este último aún falta mucha información.