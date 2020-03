Descartan cierre al tránsito de mercancías en cruces fronterizos

Reynosa.

Ramon Garcia Garza, representante de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (CANACAR) en Reynosa descartó que existan acuerdos para frenar el transito o envío de mercancía a través del Puente Internacional Reynosa-Pharr.

Pese al temor de algunos transportistas que denunciaron a EL MAÑANA ser advertidos por personal de aduanas, García Garza mencionó: "No hay ningún cierre, eso es parte de la especulación que ha surgido por el coronavirus, le pedimos a nuestros asociados que consulten fuentes verídicas, que no se dejen llevar por primeras impresiones, los puentes no pueden cerrarlos es parte de un acuerdo binacional del comercio".

Recordó que diariamente transitan por esta vía más de 3 mil unidades y adelantó que este miércoles sostendrían una reunión virtual con autoridades de salud para crear protocolos de prevención con su personal.