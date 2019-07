Descarta PGJ tema de drogas en caso Norberto

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) descarta un tema de drogas y la presunta injerencia del grupo delictivo de La Unión Tepito, en el caso Norberto Ronquillo y fortalece el móvil de la presunta deuda económica del estudiante.

Así lo refirió la procuradora Ernestina Godoy Ramos, quien además descartó que los presuntos responsables declararan estos supuestos para dispersar las investigaciones.

- "Lo estamos viendo. Si nos parece importante (el tema de la deuda).

-¿Sería de los delincuentes para desviar la atención?

-"No, no, no", contestó la titular de la PGJ al término del gabinete de seguridad.

En cuanto a la participación de Emanuel "N", alias "El Puebla" o "El Ovni", con "La Unión Tepito", comentó que "esas son cosas que se van a ir vinculando, por lo pronto ya estamos concentrados en que el proceso sea limpio".