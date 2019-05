Descarta mal manejo con becas federales

No hay manera que se haga mal uso ya que es un programa universal, y no se puede elegir quien sí o quien no accede a este tipo de programas . José Ramón Gómez Leal, delegado federal

Matamoros, Tam.- El coordinador de programas federales en Tamaulipas aseguró que pese a las denuncias que han presentado por la entrega de las becas "Benito Juárez" durante este proceso electoral, no se está haciendo mal uso de los recursos ya que son programas universales.

José Ramón Gómez Leal destacó que en su paso por Tamaulipas la entrega de estos programas del gobierno federal en ningún momento infringe la ley electoral, ya que no se solicita el voto a favor de ningún partido, ni tampoco se condiciona la entrega, pues cualquiera pueda acceder a estos apoyos.

"En ningún momento hemos hecho mal uso, es un programa federal, pero no hay manera que se haga mal uso ya que es un programa universal, y no se puede elegir quien sí o quien no accede a este tipo de programas", afirmó.

Descartó que se utilicen los programas federales para promocionar el voto a favor de los candidatos de Morena, a diferencia de los señalamientos que han hecho con acciones de otros partidos.

Apenas el lunes el delegado especial de Acción Nacional en Tamaulipas, Jorge Luis Preciado Rodríguez, afirmaba que "ellos saben que este es un tema de estructura, por eso es por lo que han comenzado a entregar unas tarjetas de beneficiarios; tienen un registro de aproximadamente 120 mil beneficiarios entre estudiantes, adultos mayores, discapacitados y ya les llegaron las primeras 12 mil tarjetas", dijo.