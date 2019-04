Desayunos gratis a alumnos antes de realizar su examen

Edinburg, Tx. - Este fin de semana miles de estudiantes que este año culminan sus estudios básicos tomarán el examen ACT en dos preparatorias del Distrito Escolar de Edinburg, requisito para ser considerado para la admisión universitaria.

A fin de evitarles distracciones se les brindará desayuno gratuito antes del examen a los estudiantes de Edinburg High School y Economedes High School.

ACT está lanzando la siguiente fase de la iniciativa a largo plazo de la organización sin fines de lucro para ayudar a garantizar que el hambre no afecte a sus examinados. De acuerdo con Feeding América, uno de cada seis niños podría no saber dónde recibirán su próxima comida.

A través del crecimiento y la expansión continuos de esta iniciativa, ACT intenta luchar contra la inseguridad alimentaria antes de realizar las pruebas, en particular entre los estudiantes más vulnerables de los Estados Unidos.

La iniciativa se basa en la investigación de la organización no lucrativa que demuestra que los estudiantes que experimentan hambre, en particular los que no desayunan, tienen menos capacidad para desempeñarse académicamente, especialmente durante los períodos de éxamanes.

"Aprecio a ACT por elegir la Escuela Preparatoria Edinburg y la Economedes High School para el lanzamiento de esta iniciativa para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito en el examen ACT al proporcionar un desayuno gratuito", dijo el senador estatal Juan "Chuy" Hinojosa. "La educación es el mejor ecualizador. Debemos brindarles a nuestros escolares los mejores recursos posibles para que tengan un buen desempeñen en el examen de ingreso a la universidad para asegurar el futuro de nuestro estado".