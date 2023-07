'Suspira' por GDL Ángela Gómez Ponce, diputada de Morena

GUADALAJARA, Jalisco

Cuestionada sobre su probable participación en los comicios de 2024, la legisladora morenista aceptó que no se descarta para la Alcaldía tapatía.

"Creo que tengo la capacidad, la formación, estoy trabajando; he dado buenos resultados, y también creo que son los tiempos para levantar la mano y no solamente tu servidora, todas las mujeres que estamos en política debemos de hacerlo", expresó la morenista.





"No podemos dar un paso atrás, porque en ocasiones también es pretexto el decir que no hay candidatas mujeres y que por eso no se les da la oportunidad. Creo que aquí estamos muchas mujeres levantando la mano y preparadas, listas para ese gran paso", agregó.

Mencionó que, aunque no se descarta para la Presidencia de Guadalajara, está consciente de que habría otros compañeros de Morena con la expectativa de acceder a esa candidatura.

"No me descarto. Estamos todos trabajando por avanzar, y tener una Presidencia Municipal por parte de una mujer de izquierda creo que en Jalisco sería un avance muy importante", declaró Gómez Ponce.

"En todos los puestos que he desarrollado, que he desempeñado, siempre he dejado buenos resultados; conozco ya desde hace 22 años la política, he estado inmersa en la política desde entonces y he trabajado muy duro por siempre dejar una huella en los espacios en los que estoy, claro, una buena huella. Tengo la capacidad y pues creo que tengo también el trabajo suficiente para estar en una presidencia municipal", acotó.

La diputada de Morena también habló de la reforma electoral en materia de paridad aprobada el 4 de julio pasado en el Congreso local, pese a la oposición de la bancada morenista; aseguró que se trata de un retroceso en los derechos de las mujeres.

"La lucha la debemos de seguir dando, es una lucha progresiva, es paso a pasito desgraciadamente, porque siempre que das un paso te ponen mil obstáculos; pero creo que las mujeres estamos listas para gobernar Municipios en Jalisco, y los Municipios más poblados".