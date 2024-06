¡Otro gran salto!

Zennia González sigue brillando a nivel nacional en el atletismo y aunque sus logros van directamente para el estado de Nuevo León, no deja de ser un orgullo reynosense.

Se acaba de colgar la medalla de plata en los Nacionales Conade 2024, con sede en Guadalajara, en salto de longitud con una marca de 5.71 metros.

Además, por primera vez compitió en salto triple y quedó en el sexto lugar del país.

"Contenta por el resultado, motivada porque solo me queda un año más en CONADE y pues me voy a preparar muchísimo porque quiero irme bien, con una medalla de oro y rompiendo el récord Sub 23", comentó la joven deportista que en sus inicios también ganó muchas medallas para Reynosa y Tamaulipas.

Su récord personal en el salto largo es 6.02 metros, pero ella va por más. Después de este logro, Zennia regresó a la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, para continuar con su preparación, ya que la nueva temporada comenzará en diciembre.