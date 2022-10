Exitosa visoría

Por espacio de 3 días más de 400 futbolistas de todas las edades, en específico de las categorías infantil y juvenil, no dejaron pasar la gran oportunidad de presentarse en la visoria que realizaron los Tuzos del Pachuca en Reynosa.

Niños y jóvenes no perdieron la oportunidad en asistir a la visoria que realizaron los Tuzos del Pachuca.

La sinergia que ha entablado la Liga de Reynosa de Futbol y el club de la "Bella Airosa" ha sido fructífera y en esta ocasión quedó demostrada al presentarse 380 jugadores y 25 de la rama femenil para probarse y vivir la experiencia de estar de cerca de un caza talentos.

Arnaldo Martínez, visor oficial del Club Pachuca, estuvo a cargo de observar a cada uno de los prospectos de las distintas categorías que se abrieron y que desplegaron todo su talento en la nueva cancha del Centro de Alto Rendimiento.

"El nivel mostrado es bastante bueno he tenido la oportunidad de trabajar con algunos otros jugadores reynosenses y que también son de Tamaulipas realmente con un gran desempeño y una calidad muy alta y es lo que tratamos de buscar cuando venimos a esta zona", comentó el entrenador que dentro de su carrera trabajo con el reynosense Pedro Pedraza en su paso por los Mineros de Zacatecas.

Dentro de este largo proceso de trabajo que se presento en esta frontera se envió un grupo bastante nutrido de jugadores al último filtro que se desarrolló en Ciudad Victoria y un total de 9 jugadores reynosenses se ganaron el derecho de ser observados en las instalaciones de los Tuzos del Pachuca entre el mes de diciembre o enero.

Los seleccionados fueron Yamileth de la O Izaguirre, Antonella Ruiz, Jesús Castorena, Andy Quintanilla, José Bitche, Juan Robledo, Diego Saucedo, Guillermo Lerma e Iker Ramírez.

"Con los centros de formación o escuelas de formación de futbol normalmente se hacen trabajos de base y son suficientemente buenos para poder desarrollar habilidades necesarias en los jugadores y venirlos a encontrar eso es lo que realmente buscamos que la comunidad crezca que el desarrollo sea para todos y que cuando nosotros tengamos la oportunidad de verlos que el beneficio sea común y colectivo", expresó Martínez.

Desde hace varios años Victor Velázquez, presidente de la Liga Reynosa de Futbol le ha dado la importancia necesaria al talento local y se ha dado a la tarea de buscar que distintos visores de la Primera División vengan a esta frontera para darle una oportunidad a los jugadores. Esta es al segunda ocasión que el Club Pachuca trabaja de la mano con este organismo por lo que existen planes a futuro para que este proceso crezca a favor de los deportistas.

"Es una de las mejores organizaciones con las que he trabajado estoy plenamente seguro que repetiremos el proceso de visorias y me atrevo asegurar que estaremos de nueva cuenta acá en un periodo no mayor de seis meses porque la cantidad de jugadores es muy alta y aparte el nivel se ha mantenido estupendo", finalizó.