Comparten la misma pasión

"Aún no lo he logrado (representar a Tamaulipas), me estoy preparando mucho ya que en el pasado estatal no me fue como yo quería pero estamos mejorando y este año tiene que ser el mejor, por eso estoy entrenando mucho", afirmó la hermana mayor.

-¿Qué se siente entrenar con tu hermano?

"Es raro porque lo veo todos los días en la casa y luego aquí también pero es padre porque vamos juntos a los eventos, cuando llega a faltar lo extraño mucho".

César es el hermano menor (14 años) y no olvida que llegó a la pista por casualidad, como si fuera un castigo sin saber que más adelante se apasionaría con este deporte.

"Yo entré por disciplina, era muy desordenado y mi mamá me trajo para que me aplacara, al final me gustó mucho y me quedé, ya voy para 5 años", comenta con una gran sonrisa.

Es especialista en salto de altura donde su mejor marca es 1.70 metros y también ha incursionado en el salto de longitud.

Él ya sabe lo que es portar la camiseta de Tamaulipas pero le falta el último estirón para llegar a los Nacionales CONADE.

"Es emocionante saber que no cualquiera puede representar a su ciudad, que no cualquiera es parte de una selección estatal, estoy emocionado con los resultados pero me tengo que preparar más ya que mi objetivo es ser campeón nacional", afirma.

"Al principio era curioso pero ya me acostumbré y ahora aquí la cuido, que no me digan cuñado (entre risas)".