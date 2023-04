Se hacen respetar en el breaking

Se las ingeniaban para entrenar en las plazas públicas, aunque muchas veces la gente los veía con mala cara y se sentían discriminados.

Pero hace unas semanas Cristopher se acercó al Instituto Municipal del Deporte donde les abrieron las puertas para ser tomados en cuenta como atletas de alto rendimiento.

"Tengo 10 años de experiencia en este deporte, los chavos tienen 5 años conmigo en los cuales considero que ya no son novatos pues los he llevado a eventos en Monterrey y Ciudad Victoria, siempre entrenábamos en plazas ya que no contamos con un lugar pero el IMD nos recibió y esperamos seguir con ese apoyo", comentó el joven entrenador, quien espera que este movimiento crezca pronto para tener más deportistas de breaking.

"Me gustaría invitar a las siguientes generaciones para expandir este deporte y puedan verlo con otros ojos, yo estoy abierto a dar clases recibiendo a todos los niños y niñas de 7 u 8 años en adelante", señaló.

Por lo pronto, esta tercia se seguirá preparando para poner en alto el nombre de Tamaulipas en la siguiente etapa que se desarrollará en Villa Hermosa, Tabasco en el mes de junio.