Otro diamante de la Kelly

Rabath Alexander Vargas Orea es otro de los diamantes que ha dado la Liga Treviño Kelly. A sus 16 años se encuentra jugando para la preparatoria de Sharyland, en Texas, siguiendo el camino que varios peloteros exitosos han elegido. Es un pitcher con temple, de pocas palabras, pero fajado arriba y abajo de la loma.

"Jaime García también estuvo en Sharyland, lo he saludado y nos ha dado varias pláticas; estoy contento por estar jugando ahora acá y espero en dos años poder llamar la atención de un buen colegio; también me gustaría un día probar suerte en un equipo de Liga Mexicana, yo sólo pienso en seguir jugando beisbol", comenta el chamaco, mientras posa para la cámara mostrando sus dotes como modelo.

Con mucho orgullo porta la camiseta de la Kelly, y cómo no, si prácticamente toda su vida la ha traído bien puesta. Rabath siguió una tradición familiar sin pensar que se convertiría en su más grande pasión.

"Mi primer juego en la Kelly y en mi vida fue a los 6 años con el equipo de mi tío Nacho (Nacho Orea, expelotero de la Liga Mexicana) con mis primos, recuerdo que me mandaron al jardín derecho ... desde ese momento me gustó", relata como si retrocediera en el tiempo.

Después vendrían muchos torneos nacionales representando a Reynosa y a Tamaulipas, tanto en el programa de Ligas Pequeñas como en FEMEBE y también en Olimpiadas de la Conade.

"Ha sido una gran experiencia pertenecer a esta liga; he conocido mucha gente, he ido a muchos torneos representándolos con mucho orgullo", afirma el lanzador.

Es seguidor de los Dodgers y su ídolo es el histórico Jackie Robinson, pero prefiere mil veces jugar beisbol que verlo en la televisión.

"Casi no lo veo en la televisión porque me desespero, pero mi número favorito es el 42 por Jackie", explica sin entrar en detalles.

En sus ratos libres guarda el guante y la pelota, pues uno de sus pasatiempos favoritos es el gusto por los autos clásicos.

El apoyo de su familia, especialmente de sus padres, Lydia Yesenia Orea Faz y Ricardo Rabath Vargas de la Fuente ha sido fundamental para que él pueda seguir tirando rectas y curvas, entrenando día a día y persiguiendo el sueño de ser beisbolista profesional.

"En todo lo que hago siempre me han apoyado, me gusta cuando van a los juegos y me gritan; tengo todo su apoyo y eso también me motiva", finaliza con una sonrisa, ya que su madre no le quita la mirada.

