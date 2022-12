No solo lo prometí a la gente si no desde niño me lo prometí porque siempre fue mi sueño y esto es el principio de algo porque no es la mitad de lo que quiero lograr¨ HUGO ´TIGRE´ CASTAÑEDA BOXEADOR

Con apenas unos minutos de bajarse del ring y todavía estar con todas las emociones al límite el reynosense Hugo "Tigre" Castañeda no escondió su gran felicidad de portar con orgullo su cinturón que lo avala como el nuevo campeón mundial juvenil de la OMB en la categoría Superpluma.

Con una gran sonrisa y todavía con los ojos rojos por las lágrimas que soltó al momento de ganar la pelea por la vía del cloroformo técnico al colombiano Maykol "Diamante" Mendoza, el reynosense "Tigre" Castañeda comentó que consiguió el primer objetivo que se había trazado en su carrera boxística.

"No solo lo prometí a la gente si no desde niño me lo prometí porque siempre fue mi sueño y esto es el principio de algo porque no es la mitad de lo que quiero lograr", expresó con toda la felicidad.

El pugilista realizó un pequeño analisis de su pelea y señaló que nunca había visitado la lona, pero gracias a la buena preparación que recibió por parte de su equipo de trabajo pudo levantarse para reponerse e ir en busca del triunfo anhelado.

"Es la primera vez que me tumban en toda mi carrera como boxeador porque ni en el amateur lo hicieron. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza porque es la primera vez, pero me pude levantar y seguir, pero cuando toque la lona no me la creí, pero me levante para seguir y conseguir este sueño", dijo el orgullo de casa.

Uno de los consejos que recibió el "Tigre" Castañeda de su esquina fue que castigara lo más que pudiera a su rival porque al hacerlo su entrenador no lo iba a permitir tras ser su papá.

"Es algo que se vino trabajando de meses atrás de verdad estoy muy contento porque cuando escuche que gane me sentí muy emocionado. Es algo que venía venir porque es algo que me platico mi esquina me lo dijo Joel Soto, que el peor enemigo de tu rival es su papá porque él es su entrenador y no va dejar que lo golpes donde lo mire muy golpeado va a parar la pelea".

Sin duda este combate es dedicado a su familia, pero en especial a su padre que en todo momento lo ha impulsado para conseguir lo que siempre soñó, además a toda la afición de Reynosa que lo ha acompañado en su carrera.

"Desde que me subí al ring, desde que iba en camino quería llorar de la emoción, incluso lloré antes de pelear por la emoción porque vi a toda la gente mi nombre, Reynosa créanme que este cinturón no solamente es mío sino de toda la gente de Reynosa. Estoy muy contento porque en Reynosa solo hay un campeón del mundo y es mi primo lo bueno que este título se quedó en familia", finalizó.