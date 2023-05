´La tercera es la vencida´

César Ramírez, presidente del equipo de baloncesto, dio a conocer oficialmente a José Luis Yebraz como el nuevo entrenador de la quinteta, que estará acompañado por Isaac Lozano y Miriam González, que se mantiene en el proyecto y en esta ocasión será la segunda asistente dentro del cuerpo técnico.

"Hablaron del proyecto y me interesa siempre me ha fascinado andar en este deporte tengo mucha experiencia a nivel profesional en la LNBP tengo muchos conocidos, entonces cuando me hablaron del proyecto me gusto y me dio gusto que pensaron que yo podía ayudar y espero no defraudarlo", comentó en su primera entrevista.

Yebraz no desconoce la plaza de Reynosa ya que anteriormente dirigió al equipo de los Correcaminos de la UAT en el 2005-2006 logrando llegar en aquel entonces a la semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.

"Sabemos de lo que estamos haciendo me interesa mucho el proyecto y vamos hacer a echarle muchas ganas para que los resultados se den a favor y tener un buen equipo.

He visto y conozco a varios extranjeros, pero no puedo dar nombres de quien puede venir porque no he visto a los jugadores locales entonces hay que darle oportunidad a todos", expresó.

El campeonato esta a la vuelta de la esquina al iniciar el 9 de junio por lo que la directiva ya planea realizar "try-out", además de realizar algunos partidos de preparación en Estados Unidos.

Los equipos que momentáneamente han confirmado su participación en esta zona son Matamoros, Tampico, Saltillo, Monterrey, Zapopan, Guadalajara, Durango y Guerrero.