Mejorará UAT la cancha de UAMRA

urante la pasada final entre Búfalos y Cuernos Largos de la categoría Intermedia de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas no defraudaron al presentar un encuentro de calidad, pero lo que se convirtió en una total vergüenza y que no estuvo a la altura fue el desértico emparrillado que no estuvo acorde al evento.

Los Búfalos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán es uno de los equipos más ganadores y representativos de la comunidad universitaria por lo que el pasado sábado debía lucirse con un terreno digno de una final, pero quedó de manifiesto las malas condiciones quedando exhibidas a nivel estatal producto a la transmisión realizada del encuentro vía redes sociales.

Dentro de las constantes nubes de tierra que se formaron fueron sentidas y probadas por Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que estuvo presente en el partido por el campeonato y al observar las condiciones precarias no dudó en asegurar que en diciembre presentara una sorpresa.

"Ya la probamos (tierra), nosotros a principio de año pudimos armar un tema ya de un campo sintético en el Eugenio Arvizo Porras en Ciudad Victoria, ahorita vamos a ver cómo está el tema de este campo y creo que sería formidable si los pudiésemos poner sintético, vamos a ver las opciones y ojalá que a finales de este año podamos sorprenderlos con algo", comentó Mendoza Cavazos al término de la premiación.

El denominado ¨Infierno Naranja¨ no es uso exclusivo del futbol americano también se desarrollaron otras disciplinas deportivas como futbol 11 y tochito, además de convertirse en sede de los Inter-UAT de la Zona Norte.

¨Creó que si es realmente el centro operativo vamos a decir del deporte de Reynosa entonces si tenemos que meterle algo así como lo digo a lo mejor para diciembre los sorprendemos con algo", expresó el rector y junto a él se encontraba el reynosense Oscar Garza, director de deportes UAT, que vio con buenos ojos que se dé una remodelación del terreno de juego.

"Nos hace ver que para el mes de diciembre podemos tener una sorpresa por aquí y esperemos tener un pasto sintético un buen campo para la ciudad que ha sido la sede de dos campeonatos nacionales yo creo que ya meremos tener un campo digno que nos represente", señaló Garza.

El mismo Guillermo Mendoza Cavazos, rector UAT, sufrió las grandes nubes de tierra.