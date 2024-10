A sus 55 años de edad, la reynosense Martha Dallyan Pérez Núñez se levanta todos los días a las 5:00 de la mañana para abrir puntualmente su gimnasio y empezar su rutina con sus alumnas, luego se hace su propio espacio y comienza su intenso entrenamiento con el mismo entusiasmo que lo ha realizado desde hace más de 13 años.

Esa dedicación que le imprime la ha conducido en convertirse en una de las máximas exponentes del fisicoconstructivismo de Tamaulipas.

Desde el momento que agarró su primera mancuerna supo que su vida iba a cambiar, ya que al año siguiente ya se encontraba participando en competencias oficiales, para de esta manera construir un camino triunfador a nivel estatal y nacional, de empoderamiento femenil y estar completamente segura que la edad no es un límite de iniciar algo nuevo en tu vida.

Recientemente, estuvo presente en la edición 72 Mr. México en la que consiguió el segundo lugar dentro de la categoría Fitness Figura Master más de 1.60, pero en su trayectoria deportiva destaca lo realizado en el 2020 al conseguir el primer lugar en el Clásico Mr. México, tercer sitio en Mr. Juvenil y Veteranos, además de estar en el primer puesto en el Selectivo Estatal.

¿Cómo surgió la idea de hacer ejercicio y posteriormente dedicarte al fisicoconstructivismo?

Un día mi esposo llegó a la casa y me dijo que compró un gimnasio; entonces acudí porque tenía libre las mañanas y comencé a ejercitarme como algo más social que deportivo.

Cuando vi a mis 42 años que mi edad no es un límite en el que mi salud mejoró y mi físico estaba cambiando para bien, tomé la decisión de competir, porque eso me obligó a hacer mejor las cosas y ser más dedicada.

¿Cuál es tu sentir al momento que comenzaste a ganar competencias?

No lo voy a negar que es satisfactorio ganar, representar a Tamaulipas en las competencias nacionales, pero la verdad, yo lo hago para sentirme bien, esa sensación de estar bien conmigo misma, te lo juro que es 10 veces mayor.

A mis más de 50 años me siento superbien y que eso es lo que emano, porque tus cambios vienen de adentro hacia afuera y eso es lo que quiero proyectar a mis alumnas o todo aquel interesado por el ejercicio.

¿Al ganar estos premios te has sentido empoderada en tu vida en la que puedes resolver cualquier situación?

Realmente sí hay mucho cambio, yo siempre trabajé y fui independiente, pero hubo un momento en mi vida que dejé todo para ser ama de casa y creo que fue la peor decisión de mi vida, porque dedicarte al hogar te acaba, porque empecé a convertirme en una persona obsesiva y me comencé a pelear con las personas y comer comida chatarra, por lo que empecé con problemas de salud, pero a partir de que comencé a hacer ejercicio se me quitó todo lo que tenía y no hay un día en la actualidad que me sienta mal y hoy en la actualidad la mujer necesita hacer una actividad extra.

¿Este es el momento para que las mujeres tomen un mayor protagonismo?

¨Sin duda, este momento está creciendo mucho y sé con firmeza que va a ser mucho más fuerte en pro de todas nosotras para que se abran mayores oportunidades, porque estamos empezando a dominar no solamente en esta disciplina, sino en muchas otras; estoy consciente que no vamos estar al nivel de fuerza de un hombre, pero siento en otras formas es momento para todas¨.

¿Qué tan importante es convertirse en ejemplo a seguir para otras personas?

Es algo de mucha importancia, porque si yo pude conseguirlo con una edad avanzada, ellos también pueden e incluso predico con el ejemplo para motivarlos, porque organizo retos tanto de ejercicio como de comida saludable en los que participo para que ellos vean que la edad no es un impedimento, que eso no sirva de excusa, todos podemos empezar en cualquier momento, sólo es de dar el primer paso.

Actualmente, tengo 55 años, me siento plena y realizada. Que realicen cualquier actividad física, cualquiera que les guste les va a dar buenos resultados siempre y cuando sean constantes. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la gente ya no toma en cuenta el qué dirán, entonces, que nada te detenga nunca, dénle para adelante.

¿Qué planes tienes a futuro?

¨Traigo proyectos, apenas voy a iniciar mi proceso de preparación para el 2025, quiero ir por el primer lugar en la categoría Absoluto y también quiero obtener mi carnet de profesional, aparte de seguir preparándome con cursos, seminarios y estudiar una carrera profesional de esta disciplina.

