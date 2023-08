Vuelve a entrenamiento Kevin Loera

Tras encenderse las alarmas por una posible lesión de Kevin Loera, que se vio obligado en abandonar el pasado partido, el delantero confirmó que se encuentra en optimas condiciones para encarar el encuentro ante Tritones de Vallarta, que corresponde a la jornada 3 de la Liga Premier de Futbol.

Ayer durante su segundo entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento "Miguel Smer Verdín", el jugador se integró al grupo y aseguró estar listo para este sábado.

"He estado en cuidado apenas este día (ayer) regrese a entrenar y todo bien. Esta la confianza ya hablo conmigo, Humberto Martínez director técnico, que, si estoy al 100 para el partido para que me tome en cuenta, pero yo me siento bien", expresó el "Histórico".

Durante el cotejo de la fecha 2 ante Colima el delantero realizó un cambio de velocidad y sorpresivamente sintió un ligero dolor muscular que lo obligo salir y de esta manera preocupar al cuerpo técnico.

"Fue una pequeña molestia en los isquiotibiales, pero solo fue para prevenir para que no se hiciera la lesión más grande o me perdiera algunos partidos, entonces fue más precaución que una lesión y me hicieron ultrasonido y salió todo bien", comentó el camisa 9.

El regiomontano Loera tuvo una gran pretemporada convirtiéndose en el goleador del equipo al marcar en cinco ocasiones y en este torneo es el único jugador de la escuadra que ha anotado.