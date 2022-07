A la espera del Nacional

Traemos un equipo muy compacto son niños muy fuertes con mucha voluntad de hacer un buen papel y conseguir el campeonato nacional por eso nos estamos preparando", comentó Roberto Blanco, manager de la selección de Pre-Moyote.

Uno de los puntos fuertes que se caracteriza el plantel de la "Kelly Power" es la potente ofensiva, ya que dentro de sus filas cuentan con niños que le pegan groseramente a la pelota, además el cuerpo técnico se ha enfocado en afinar la defensiva para de esta manera sacar out y apagar los ataques de sus contrincantes.

"Lo fuerte de esta selección es meramente el bateo, pero estamos trabajando mucho en la defensa de hacer out porque el que no hace out en esta categoría sufre con la ofensiva de tu rival, por eso hemos trabajado mucho en la defensa y los niños han trabajado muy bien", expresó Blanco.