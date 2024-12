La Resistencia va por Los Infieles

Por: Alberto Gamboa

Tremendo agarrón está confirmado en el cuadrilátero para la Navidad, pues Perfil, Sangre Nueva y Angelo, mejor conocidos como La Resistencia, quieren acabar con Los Infieles, y no se refieren a los aficionados del área de gradas, sino a la tercia ruda integrada por The Panther Jr, The Tiger y Dragster.

Estos seis gladiadores serán los protagonistas de la lucha especial en una función donde también lucharán Komander, Prince Tonalli, Emperador Azteca y Oni El Bendito.

La Resistencia ha demostrado ser una de las mejores tercias en la actualidad, y para muestra la gran lucha que ofrecieron hace un par de semanas en contra de los Juniors Intachables, donde estuvieron a nada de arrebatarles sus campeonatos.