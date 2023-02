A aprovechar la oportunidad

Pues los mismos pasos está siguiendo Juan Alberto Briseño Tamez quien dejó Reynosa para aprovechar la gran oportunidad que el futbol le está poniendo.

Los Tigres le echaron el ojo a este zaguero central grandote, de 1.80 metros que además es muy técnico. El primer año lo jugó con las fuerzas básicas en la categoría Sub-15 pero hace un par de meses fue registrado con el equipo de Tercera División para subir el primer escalón ya como jugador profesional.

"Si se siente el cambio de nivel, mucha exigencia y hay jugadores más grandes de edad pero estoy compitiendo bien. Yo seguiré echándole ganas para dar el paso a la siguiente categoría pero por ahora me tengo que ganar mi lugar en Tercera", reconoció el chamaco.

Desde que tenía 6 años de edad ya pateaba el balón en las retas callejeras de la Colonia Esfuerzo Nacional pero ahora lo hace en las instalaciones de Zuazua teniendo al francés Gignac a unos cuantos metros. Briseño comenzó a jugar en equipos locales siendo el CEFAR León la punta de lanza ya que fue los felinos lo vieron portar esa camiseta.

Ahora es Tigre y siente mucho orgullo de poder demostrar que todo el esfuerzo que ha hecho él y su familia ha valido la pena.

"Me sentí con mad... cuando me aceptaron, es un orgullo ser parte de un equipo importante y voy a aprovechar esta oportunidad, esto también va por mi familia que me apoyan al cien, han sido muy importantes", comentó con emoción.