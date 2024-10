Chocan ligas deportivas contra el ayuntamiento

Ante la exigencia que ha implementado el ayuntamiento de Reynosa de cobrar cuotas económicas mensuales a las ligas deportivas municipales, los presidentes de estas mismas sostuvieron acalorada reunión con personal del Instituto Municipal del Deporte, en el que les dejaron en claro su total inconformidad.

Más de 20 encargados de organismos deportivos de la ciudad se dieron cita en las instalaciones del IMD, a lo que esperaron más de 30 minutos para ser atendidos; por fin apareció Héctor Joel de la Cruz Tijerina, director administrativo del IMD, en la que comentó que esta reunión era solamente para presentarse, a lo cual no fue creíble por parte de los asistentes que inmediatamente lo cuestionaron sobre los pagos que les están solicitando.

¨La idea es ayudarlos a todos, la idea es agarrar la misma línea y todos ayudarnos para poder sacar todo adelante, que es lo que se quiere y mejorar el deporte de Reynosa¨, comentó De la Cruz Tijerina, a lo que inmediatamente le mencionaron los dirigentes que varias personas ya comenzaron a pagar estas cuotas solicitadas por la actual administración.

¨Queremos que vean las necesidades de cada quién, en qué nos apoyan, no en quitarnos; queremos que valoren lo que nosotros hacemos, porque no es justo los que promovemos el deporte los castiguen ahora con una cuota, cuando en 30 años no nos han ayudado¨, expresó molesto Antonio Murillo Nieto, presidente de la Liga Municipal de Beisbol, que agregó que nunca le han enviado un camión para, por lo menos, recoger la basura.

¨Las autoridades quién saben dónde andarán, pero si vas y tocas la puerta, te dicen NO¨, agregó.

Las cifras económicas que manejan los distintos directivos oscilan de mil 500 hasta 11 mil pesos, pago que se debe hacer mensual y la cantidad económica que le solicite el gobierno de Reynosa va a variar, de acuerdo al sector o colonia que se ubique el espacio deportivo.

Fernando Walls Méndez, de la Liga Municipal de Voleibol, expuso que las autoridades municipales no eran justas al exigirles que paguen.

Al finalizar la reunión, Héctor Joel de la Cruz Tijerina fue custodiado por personal de la dependencia deportiva para no atender los cuestionamientos de EL MAÑANA de Reynosa, argumentando que tenía una junta y que se debía agendar una cita para recibir al medio de comunicación. Al ingresar a su oficina inmediatamente recapacitó y se dio el tiempo de explicar la actual situación y señaló que hasta que no ratifiquen a Saúl Soto en la dirección de Deportes, él está viendo todo acerca en el IMD.

¨Para nosotros poder ayudarles, no necesariamente a las ligas, se tiene que hacer. Para poder levantar la infraestructura de una cancha se necesita apoyo, tanto apoyo de ellos como nosotros para sacar el tema adelante; no te puedo decir ahorita si va a haber un cobro o no; se van a analizar las situaciones de cada cancha para ver ahora si hay un cobro o no¨, indicó De la Cruz Tijerina.