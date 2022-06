Ilusionada y motivada

{"quote":"Honestamente no sé si soy considerada o no como la jugadora importante del equipo, para mí lo más importante es sumar siempre de donde toque, estar a disposición de lo que el equipo requiera y lo que el cuerpo técnico demande". DINORA GARZA / FUTBOLISTA REYNOSENSE "}

Dinora es una de las jugadoras más importantes en el club y va por su cuarto torneo defendiendo la camiseta de Pumas y el onceavo en la Liga MX Femenil donde sus números la colocan como referente, aunque para ella siempre estará primero lo grupal que lo individual.

"Honestamente no sé si soy considerada o no como la jugadora importante del equipo, para mí lo más importante es sumar siempre de donde toque, estar a disposición de lo que el equipo requiera y lo que el cuerpo técnico demande", señaló la camiseta número 9 de las felinas quien agradeció el cariño que le demuestra la afición universitaria a través de las redes sociales ya que constantemente piden que sea titular.

"Y con respecto a que la gente me pida, la verdad que no me genera ninguna presión, al contrario, lo valoro mucho y lo agradezco, me sigue ilusionando y motivando, para seguir dando lo mejor de mi", indicó en entrevista para El Mañana.

Sobre el trabajo físico que están realizando, la mediocampista tamaulipeca confía en que llegará a la jornada 1 muy cerca de su mejor nivel.

"Me viene bien estar al nivel del mar, me cuesta más trabajo en la Ciudad de México, es la primera vez que estoy aquí con Pumas pero ya había tenido la oportunidad de venir con la Selección Mexicana, físicamente no tengo ninguna lesión y eso es lo más importante, ya vamos para nuestra segunda semana de pretemporada y resta un mes para que inicie el torneo, así que creo que hay tiempo para hacer una muy buena preparación", finalizó.

Durante toda la semana, el plantel tendrá entrenamientos a doble y triple sesión en la playa, con ejercicios de resistencia física, gimnasio, actividades tácticas y técnicas en cancha.