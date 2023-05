Reconocen la trayectoria del ´Profe´ Santos

Los 50 años de trayectoria que tiene el profesor Santos Gómez Benavides dentro del deporte de sus amores no pasaron desapercibidos para la Asociación de Voleibol de Tamaulipas, quienes atinadamente le entregaron un reconocimiento y lo homenajearon durante el Torneo Estatal Máster que llevó su nombre.

Santos es una leyenda viviente del voleibol donde ha tenido diferentes etapas como jugador, entrenador, directivo e incansable promotor no solamente en la cancha "Teresita" que literalmente es su casa en Reynosa, sino en todo el estado.

"Los homenajes siempre he dicho que se hacen en vida, doy gracias a Dios por estar vivo, a la Asociación por el detalle, falta mucho más por hacer, la idea que no he realizado es ver esta cancha llena con torneos de voleibol pero de primarias como pasó hace muchos años que era una cancha de tierra y que la pintábamos con cal, pero aquí seguiremos impulsando", expresó el profe.

Vicente Reyes, presidente de la Asociación Estatal de Voleibol fue el encargado de entregarle la placa al reynosense.