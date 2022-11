Prevalece frío ambiente

El frío ambiente que se siente en Reynosa, por las bajas temperaturas, ha repercutido en la afición futbolera y en los distintos negocios deportivos, todo esto de cara al inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin duda no se ha sentido la misma efervecencia que en anteriores mundiales y esto se debe por la época del año en la que se acercan las fiestas decembrinas.

RECORRIDO

Por un recorrido en la zona centro de la ciudad y por algunos establecimientos de venta de playeras de la Selección Mexicana Nacional u otros representativos, los dueños coincidieron que la máxima fiesta del futbol no se siente la misma pasión que en años anteriores, ya que el actual interés de las personas está en la compra de regalos o prepararse a las posadas del mes de diciembre.

¨Las ventas no han sido las mismas que en otras Copas del Mundo; yo creo que se debe por las fiestas que se acercan de Navidad y Año Nuevo, pero creo que se incrementarán a medida que México juegue y si le gana a Polonia nos va a ir mejor¨, comentó Rolando Perales, comerciante.

En el primer cuadro de la ciudad escasearon los vendedores ambulantes, al no contar con ese tradicional folclor en las ventas de playeras, matracas, silbatos, muñecos, entre otras cosas referentes al tricolor.

En diversas plazas comerciales se aprecian establecimientos ¨islas¨ donde se cuenta con la bandera de México y todos los accesorios para apoyar a México.

¨Sí, va despacio la venta, y es que nunca nos había tocado vender playeras de México de una Copa del Mundo en diciembre, además la selección no ha jugado bien y eso influye para que las personas no compren los productos de la selección¨, expresó un vendedor de una plaza comercial que no quiso dar su nombre.

Los vendedores ambulantes de playeras de México escasean en este inicio de la Copa del Mundo en Qatar 2022.