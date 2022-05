¡Experiencia inolvidable!

La reynosense Jimena Durón Flores vivió una de las mejores experiencias de su vida tras representar a México en el mundial " The Dance Worlds " celebrado en Orlando Florida, donde su equipo consiguió el quinto lugar general y el cuarto lugar por Naciones. Medirse ante países de primer mundo como Alemania, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos es algo que no esperaba en esta etapa.

La reynosense Jimena Durón Flores vivió una de las mejores experiencias de su vida tras representar a México en el mundial "The Dance Worlds" celebrado en Orlando Florida, donde su equipo consiguió el quinto lugar general y el cuarto lugar por Naciones. Medirse ante países de primer mundo como Alemania, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos es algo que no esperaba en esta etapa.

"En una parte de la coreografía gritamos ¡México! y todavía se me pone la piel chinita, no entendía tanto la emoción y el orgullo que puede llegar a provocar representar a tu país en un escenario mundial, fue inolvidable", indicó.

Para ser su primera aventura internacional y salirse de la danza lírica contemporánea para bailar "Hip Hop" el resultado es muy bueno, sin embargo, el espíritu competitivo ya la tiene pensando en una revancha.

"Yo no pienso quedarme así, lo platicamos al final todas, fue la primera vez y logramos llegar al Top 5 entonces ahora vamos por el Top 3, mi enfoque siempre es crecer, bailar mejor, buscar nuevas técnicas, diferentes tipos de danza, no me conformo, yo siempre busco más", afirmó la joven atleta.

Desde los 6 años de edad el deporte y el baile son su vida. Tiene tanta energía que desfiló por la gimnasia olímpica, atletismo, basquetbol, futbol soccer y natación. Actualmente entrena disciplinas similares al crossfit. En temas de danza domina géneros como; jazz, lírico contemporáneo, ballet, belly dance, ritmos latinos, tahitiano, flamenco y hip hop. Fue alumna en la Casa de la Cultura y de unos años para acá es maestra en el Art Dance Estudio.

-¿Cómo sentiste al poder representar a tu ciudad y a Tamaulipas?

"Es algo muy bonito, en Reynosa hay mucho talento, conozco a muchos bailarines que tienen demasiado talento, es triste que no se tengan muchas oportunidades aquí pero me hace sentir orgullosa que pude representarlos fuera del país, el baile es muy importante para nuestra cultura", señaló.

A Jimena todavía le queda mucho camino por recorrer en sus dos grandes pasiones, así que seguirá disfrutando el día a día.

"La danza y el deporte para mi tienen el mismo valor, ocupan el mismo lugar, son mi estilo de vida, es mi ritual de cada día bailar y entrenar, es algo que me hace ser muy feliz y me enorgullece que mi familia siempre me ha apoyado, ellos me impulsan mucho así que me seguiré preparando", finalizó.

La reynosense Jimena Durón representó a México haciendo lo que más disfruta en la vida.