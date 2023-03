Con boleto al Macro Regional

Para Edgar este torneo tuvo muchos significados y es por eso que sus emociones estaban completamente encontradas. La primera, es que tenía una deuda pendiente consigo mismo, al no poder superar esta ronda, pero su buen desempeño lo condujo a ilusionarse a medida que iba avanzando hasta llegar a la gran final.

La segunda es que su oponente del municipio de Matamoros, quien tenía una deuda pendiente e iba en busca de conseguir su venganza deportiva y lo terminó por conseguir, para de esta forma estar en la siguiente ronda.

"Era un rival que me había derrotado anteriormente en el Regional Interescolar, pero a base de mi entrenamiento con mi maestro fue que en esta ocasión me tocó salir con el triunfo y conseguir estar en la delegación de Tamaulipas", expresó con una sonrisa el taekwondoín de la escuela Moo Duk Kwan Oxfordian School, el cual entrena con su profesor Luis Ángel Bocanegra Barragán, cuarto dan.

El siguiente reto de Edgar es el Macro Regional que se va a desarrollar los días 24, 25 y 26 de marzo en Saltillo, Coahuila, y su objetivo primordial es ganar cada uno de sus combates para asegurar un lugar con la Selección de Tamaulipas, que va a tener acción próximamente en los Nacionales 2023.

"Estoy listo para este reto; me he entrenado por mucho tiempo y estoy motivado, porque va a ser mi primera experiencia; además, quiero agradecer a mi familia que siempre me ha apoyado y mi profesor que en todo momento me ha exigido a realizar bien mis ejercicios", dijo el fronterizo, que dentro de su carrera deportiva ha sido dos veces campeón nacional en Moo Duk Kwan, además de obtener primeros lugares en distintos topes que se han efectuado en Reynosa.