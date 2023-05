Se ponen ´bravos´

Los jugadores reynosenses no perdieron la oportunidad de mostrarse completamente para buscar un lugar en el siguiente filtro que se va a desarrollar en las próximas semanas en las instalaciones del equipo profesional que participa actualmente en la Liga MX.

Juan José Diaz, coordinador de las escuelas Bravos en México y Estados Unidos, fue el encargado de examinar las habilidades de cada uno de los asistentes, quedando completamente satisfecho del buen nivel mostrado en cada una de las categorías, incluso, del plantel "Mineros de Reynosa" que recientemente finalizó su actividad dentro del campeonato de la Liga TDP MX.

"La verdad, muy bien los muchachos, están bien técnicamente tienen muchas cosas buenas; me llevo una buena impresión. Primeramente, el proceso es verlos una vez que los tengamos detectados nos los llevamos a Juárez una buena cantidad y posteriormente por qué no hacer un convenio con el equipo Bravos para que se llame Bravos Reynosa", comentó Diaz al momento de terminar el primer interescuadras.

Lo mostrado por los jugadores de la tercera división profesional fue bien visto por Díaz, que sin dudarlo reconoció que le interesó cuatro futbolistas para que acudan a probarse en Cd. Juárez con las fuerzas básicas de Sub18 y Sub20. "Ellos me dan referencia de los muchachos, pero al final nosotros sabemos lo que buscamos y, la verdad, hay un buen nivel en cada una de las categorías; además, me quedé sorprendido porque el estadio está muy bien, mejores que otros que he conocido de Premier y ojalá se dé que estén en una categoría superior y qué mejor sea con Bravos", finalizó.