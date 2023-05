¡Va por la de oro! Avanza el "Asesino" a los Nacionales CONADE 2023

GUANTES LISTOS

El pugilista de "La Chicho" trae los guantes calientes y más que listos para el último round que será el próximo 1 de junio en Tepic, Nayarit, donde buscará la preciada medalla de oro para Tamaulipas.

"Me siento orgulloso de representar a mi Reynosa y ahora a Tamaulipas; bueno a ´La Chicho´, en cuanto regresé del regional no he parado de entrenar; estoy más que listo y voy por la medalla más valiosa. Va dedicado a mi gimnasio, a mi familia y amigos", expresó sin miedo al éxito.

Jason tenía ocho años de edad la primera vez que visitó el gimnasio Baltazar. Al principio, solamente acompañaba a su hermano mayor, pero en cuanto tiró su primer golpe supo que el boxeo era lo suyo; ahora tiene 14 años y está disfrutando su primer torneo avalado por la Conade, sin embargo, la mira está puesta en ser profesional.

"En el amateur ya me tocó vivir de todo, también he perdido, pero siento que todo esto me está sirviendo para cuando sea el momento de debutar como profesional", comentó.

Jason tiene un gran equipo en casa y también en su gimnasio. Tiene buena cabeza, tanto para los puñetazos como para la escuela, ya que es un alumno destacado en la Secundaria No. 6.

"Mi papá y mi mamá están muy orgullosos de lo que estoy haciendo, bueno, de lo que hacemos mi hermano y yo; me motivan para que me levante temprano a correr todos los días", señaló el deportista.

Sus ídolos son Mike Tyson y Julio César Chávez. Entre sus virtudes destaca la rapidez de puños y que maneja las dos guardias. Su apodo intimida a cualquiera, pero abajo del ring es un muchacho educado y risueño.

Jason apunta con sus dedos la "T" de Tamaulipas que lleva en el pecho y pronostica una buena cosecha de medallas por parte de los seis seleccionados estatales.

"En el estatal éramos enemigos y cada quién defendió a su municipio, pero desde el regional nos hicimos un mismo equipo; somos de la misma selección y todos pelearemos por lograr medallas para nuestro estado. Los veo a todos con buen nivel", finalizó.