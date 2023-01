Apoyo total a Barrientos

Sin duda familiares del mediocampista no perdieron la oportunidad de presenciar su presentación en el futbol profesional de las fuerzas básicas y le expresaron todo su apoyo durante los 45 minutos que vio actividad, en el partido correspondiente a la jornada 14 del campeonato de la Tercera División Profesional.

El "Pollo" Barrientos tuvo una buena actuación y se vio obligado a salir por una cuestión estratégica ante la expulsión de un compañero, pero al finalizar el encuentro se dio el tiempo de estar con toda esa gente que lo apoyo desde que militaba con América Villas, además de estar un breve momento con sus familiares que de inmediato le pusieron una playera en la que estaba impresa la imagen de su querida abuela, a quien todo lo que ha conseguido va con dedicatoria especial.

El playera 151 de los auriazules sintió el cariño de sus seres queridos por lo que en cada entrenamiento que sostiene le imprime todas las ganas para mantenerse en el 11 titular y crecer futbolísticamente, asimismo en un futuro llegar a la Primera División.

"La verdad si se siente muy bonito y todo, pero la verdad es parte de esto, pero hay que seguir entrenando. Me siento muy contento y feliz, no me queda más que echarle ganas porque la verdad es una friega, pero hay que seguir adelante paso a paso", comentó brevemente el jugador de 15 años, ya que el camión de los Tigres lo estaba esperando para irse.