David Benavidez volvió a retar al "Canelo" Álvarez

Benavidez, campeón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, lleva meses intentando llamar la atención de Álvarez. Su último combate fue el 25 de marzo contra Caleb Plant y lo derrotó por decisión unánime, y a partir de ese día, no ha perdido oportunidad para enviar mensajes al Canelo.

"Tengo el título interino del CMB. Tenemos ránkings por una razón y he ganado mi lugar repetidamente... No es mi culpa que estos pendejos no quieran pelearme" declaró el púgil de 26 años a Fight Hype TV hace unos días.