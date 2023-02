Hará Vampiro gira del adiós

De la lucha libre ya es más que suficiente; es momento de decir gracias y dejar esto en paz, aunque cuando me retire voy a estar haciendo algo en Triple A¨. VAMPIRO CANADIENSE TÉCNICO

Pese a que dio luchas intensas y dramáticas en la arena México, al Vampiro le clavaron una estaca en el corazón, al prohibirle su vuelta al recinto.

Ian Hodgkinson, nombre real del luchador de origen canadiense, reveló que en su gira de despedida del pancracio visitará con Triple A muchas plazas donde libró batallas intensas, sin embargo, en la Catedral de la Lucha Libre, donde nació y se consagró, no será posible su vuelta y no sabe la razón.

"Intenté regresar a la arena México, pero ellos me dijeron que tengo prohibido entrar, no puedo ni pisar el estacionamiento; no entiendo cuál es su problema y nunca entendí por qué ellos me tienen tanto odio.

Amo al Consejo Mundial de Lucha Libre, es donde nació el Vampiro; si la familia Luttheroth no quiere ni tomar mi llamada, no hay mucho que yo pueda decir. Yo intenté encantado de despedirme bien ahí, pero qué te puedo decir", explicó con tono de tristeza el también rockero.

El luchador, quien padece Alzheimer, en tono de broma dijo que gracias a eso se le olvida llevar un ritmo de vida tranquilo y limitado, pues sigue siendo muy intenso en todo lo que hace y eso lo demuestra en el reality show que estrena en sus redes sociales este fin de semana.

"Básicamente es lo que hago detrás de cámaras, todo lo que hago, que son cinco o seis cosas a la vez; estoy encantado y es mi manera de decirle gracias a todo el público que ha sido parte de mi vida", contó.