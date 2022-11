Fresero Jr., un rudo de película

La lucha libre y la actuación son muy diferentes, y siempre me lo decían, cuando entres a un mundo diferente tienes que entrar con seguridad, es un mundo complicado y difícil¨. FRESERO JR LUCHADOR

Fresero Jr. no sólo se ha apoderado de los cuadrilateros, ahora también de las pantallas convirtiéndose en estrella de película.

El integrante de la Aduana Más Complicada aparece en la película Black Out, producción de Netflix, donde comparte créditos con el actor de Transformers, Josh Duhamel, la cual se filmó en el 2020 y se estrenó hace un par de semanas en la plataforma streaming.

"Esta oportunidad me la mandaron del cielo, me contactaron por Instagram la gente de la producción de Black Out y me dijeron que era una película estadounidense, pero nunca que era una producción de tal magnitud, hasta que llegué al centro de producción y me encontré con Josh Duhamel, con el director Sam Maccarone y gente talentosa como Omar Chaparro y Bárbara de Regil, compartir créditos con ellos es algo extraordinario", indicó Fresero Jr. quien también ha aparecido en la serie El Señor de los Cielos y como extra en más producciones.

Sus compañeros de facción, Demonio Infernal y Atomic Star, el mundo de la actuación lo estarían considerando, pero por razones distintas.

"A nosotros nos gusta el desmadre y el degenere y dicen que en la actuación sí se puede, entonces podríamos hacer una versión de Los Tres Lancheros Bien Picudos con los Negociantes", aseguró Demonio.

"Mientras haya fama, dinero, alcohol y mujeres, nosotros estaremos presentes", agregó Atomic.