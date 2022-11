Sudada y rasgada es mejor

"Una máscara, mucha gente la ve como un pedazo de trapo, pero implica toda una esencia de un luchador profesional y más si estamos hablando de los grandes ídolos de la lucha libre" DRAGO LUCHADOR Y COLECCIONISTA

PASIÓN POR LA LUCHA LIBRE

Gracias a su pasión por la lucha libre, el gladiador no sólo se dedicó al pancracio, sino que ha logrado acumular un acervo histórico que va desde revistas especializadas, libros, juguetes, equipos completos e incluso hasta licencias de luchadores del pasado, teniendo como su máximo tesoro las siete centenas de incógnitas, todas ellas "luchadas".

"Empecé a pedirle a los compañeros si me podían dar su máscara luchada y la mayoría me lo obsequió, otros intercambiamos y ya cuando me di cuenta ya tenía un aproximado de 300 máscaras.

"Después tuve la oportunidad de conseguir máscaras de época y ya cuando caes en eso no puedes salir, porque el coleccionar máscaras de época no se consiguen fácilmente y en estos tiempos los precios están muy por arriba de lo que puede pagar cualquier coleccionista, porque además no sólo es tener el dinero y comprarla sino más bien conseguirla", indicó Drago.

El esteta, quien luchó al lado de los Villanos, Último Guerrero, Blue Panther entre otros, comparte que las máscaras que más trabajo le costó conseguir fueron las del Santo, Blue Demon, Canek, entre algunas más y no pierde la esperanza de encontrar para a su colección la de Black Shadow y Médico Asesino, las cuales son máscaras de los años 50.

Drago inició su carrera a finales de los años 80, con un periodo de pausa, para retomarla en los 90 y terminarla en el 2005.