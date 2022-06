Soy de barrio

{"quote":"Hemos salido a varios países hacer peleas y gracias a Dios hemos hecho buen papel y la verdad es un orgullo para mí". DANTE "CRAZY" JARDÓN, CAMPEÓN WELTER ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE BOXEO "}

Tras liberarse de Promociones del Pueblo, el apodado "Crazy", se convirtió en un trotamundos del pugilismo que lo ha llevado a pelear en lugares como Rusia, Inglaterra y ahora Canadá, el próximo 23 de junio. frente al ruso Artem Oganesyan.

"Ya no renovamos contrato con Promociones del Pueblo y nos bloqueó durante año y medio, retomé mi carrera con ´Nacho´ Beristáin y me ayudó a liberarme y empezamos a hacer peleas con él, ya después por la pandemia cambié de gimnasio y seguí peleando y me acabo de coronar Campeón Mundial Welter de la IBO en Inglaterra.

"Soy un peleador del barrio y llevarlo al mundo es una satisfacción muy bonita que no sé cómo explicarla, pero le estamos enseñando también a la juventud que todo se puede con disciplina y constancia, porque nada es fácil", explicó el pugilista de 34 años.

Aunque sabe que está en un punto de su carrera donde ya no hay retorno, Dante Jardón se siente en un momento pleno tanto física como mentalmente, además de estar muy motivado por alcanzar una sexta corona en distinta categoría.

"Nosotros nos hemos coronado en las categorías Pluma, Súper Pluma, Ligero, Súper ligero y Welter, por eso ahora veo esta oportunidad muy buena para convertirme en campeón Súper Welter y eso me motiva mucho", abundó.

Los aficionados que quieran disfrutar de la pelea del "Crazy" Jardón, la podrán ver a través de Facebook live, tanto en sus redes como las del Gym Sandoval estará apareciendo el enlace el próximo 23 de junio.