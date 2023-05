¿Checo Pérez debe salir de Red Bull?

Verstappen se ha ido convirtiendo en el mandamás en Red Bull desde que llegó a Milton Keynes en 2016, pero que con apoyo de Checo Pérez pudo lograr el primer título de su actual bicampeonato en 2021.

El nivel de Verstappen se devoró a pilotos como Pierre Gasly y Alex Albon, quienes no pudieron ayudar a que Red Bull terminara con el dominio de Mercedes y Lewis Hamilton.

Con la llegada del mexicano, el toro rojo presume de dos campeonatos de pilotos y uno de constructores.

La temporada pasada surgieron las primeras diferencias entre Checo y Verstappen, las cuales continuaron en el inicio de la actual campaña 2023, en la cual, tras un aparente pacto de igualdad proveniente de los que mandan en Red Bull, el jalisciense ganó dos carreras (Arabia Saudita y Azerbaiyán) y el neerlandés otro par (Bahréin y Australia).

"Sergio fue fuerte en Azerbaiyán y tiene el potencial, aquí y allá, para ser más rápido que Max, pero con vistas a la batalla por el Campeonato del Mundo, no creo que tenga la consistencia de Verstappen. También comete errores bajo presión a veces cuando no está contento con el coche, Verstappen no comete esos errores, así que creo que será el mejor piloto durante el año", escribió Ralph Schumacher, ex piloto de Jordan, Williams y Toyota, en su columna de "Sky Sports Deutschland".

"Red Bull tendría opciones: hay un Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo todavía está presente y también hay muchos pilotos en el mercado. Si hay una relación problemática entre Verstappen y Pérez, entonces tendría sentido separarse del mexicano. Si miras de cerca, puedes ver que los compañeros de equipo no se llevan bien y cuando un equipo tiene dos pilotos que no no se llevan bien, eso termina siendo una gran desventaja".

Habrá Newey para rato en Red Bull

Adrian Newey, la mente maestra detrás de los diseños de los monoplazas de Red Bull, termina contrato con la escudería austriaca este fin de año, pero según reporta "Motorsport", el director técnico del toro rojo firmará una renovación por varias temporadas.

A falta del anuncio oficial por parte de Red Bull, Christian Horner, jefe de equipo del equipo de la bebidas energéticas, se mostró entusiasta por la continuidad de Newey.

"Adrian ha sido una parte fundamental desde casi el principio. Está tan motivado como siempre, tiene un gran interés en lo que está pasando en Powertrains (motores) y en Red Bull Advanced Technology, así que cubre los tres pilares de Milton Keynes", expresó Horner en entrevista previa con el portal automovilístico.

"No tiene que estar allí todos los días para tratar un tema concreto, podemos usar eso con todo el grupo. Se puede ver que se ha metido de lleno en el concepto y ve el potencial que aporta a largo plazo".

@MArellanoCANCHA