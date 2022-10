Esquiva Checo Pérez críticas por ser latino

En su paso por la Fórmula Uno, el mexicano Sergio Pérez ha roto los estereotipos por su nacionalidad.

Checo es el único piloto latinoamericano en la máxima categoría del automovilismo y, actualmente, es sublíder del Campeonato de Pilotos con 253 puntos y forma parte de Red Bull, la mejor escudería de la actual temporada.

Pese a sus logros, el tapatío no se ha librado de comentarios malintencionados sobre su rendimiento, las fallas en algunas carreras y la comparación constante con su compañero Max Verstappen, quien firmó el bicampeonato en el pasado GP de Japón.

"He sentido que a veces no te toman en serio. A veces la gente dice: ´bueno, él es sólo un mexicano y es flojo debido a su cultura´ y así sucesivamente. Es como sólo porque eres mexicano no puedes competir con las mejores personas del mundo y, a veces, he sentido eso, especialmente en los primeros años (de mi trayectoria)", comentó Pérez al portal GP Fans.