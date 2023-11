Aquí adentro he estado un poco desenchufado.- Córdova

MONTERREY, NL .-Sebastián Córdova atribuyó su mal torneo a lesiones y temas extra cancha que lo han tenido algo desenchufado del equipo.

El atacante felino habló este mediodía en conferencia de prensa previo al partido de los Tigres ante el Atlético de San Luis por la Fecha 16 de la Liga MX.

Ahí reconoció que puede dar más y que no ha sido el mismo que guió a los felinos al título de Liga el semestre pasado. En este certamen, no ha marcado gol.

"No he estado de lo mejor como en la Liguilla pasada, estoy concentrado, sé lo que tengo que hacer, es un tema grupal, no sé, pero yo estoy bien, sumamente concentrado en lo que debo y tengo que hacer, el torneo es así con una Liguilla y agarrarlo de la mejor forma para poder entrar a la Liguilla", expresó.

- ¿A qué atribuyes que no andas bien?

"No sé, he tenido un semestre complicado, tema lesiones, extra cancha y aquí adentro he estado un poco desenchufado, pero viene una Liguilla y es momento de aterrizar y lo que queremos aquí es el bicampeonato".

Se le preguntó si la lesión de pubalgia que tuvo a inicios del torneo le está regresando.

"Es algo que sí viene arrastrando mucho de si me operaban o no, hicimos lo mejor posible y me siento bien, no he tenido problemas de pubalgia ahora; el equipo que viene es fuerte y agarrarlo de la mejor manera para tomarlo como envión y llegar de la mejor forma a la Liguilla".

Córdova tiene cuatro tarjetas amarillas, por lo que de recibir una quinta ante San Luis se perdería el juego con América.

"Con tranquilidad, es algo que esta puesto en el reglamento, no hay necesidad de exponernos a una amarilla, jugar tranquilos, no arriesgar el juego contra América es importante y de ahí en Liguilla es jugar tranquilos y sin estar ahí haciendo algo inadecuado".

CARIOCA VUELVE A CONCENTRAR

Después de haberse perdido los juegos ante Chivas y Xolos por una infección, Rafael Carioca volverá a estar reunido con el plantel de cara al duelo ante los potosinos.

El club señaló que Carioca presentó una infección bucal antes del juego ante Chivas, por lo que no hizo los viajes a Guadalajara ni a Tijuana.