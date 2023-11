Recorte al INE pone en riesgo la elección del 2024: Xóchitl Gálvez

En rueda de prensa en San Pedro Garza García, Nuevo León fue cuestionado sobre los recortes al Poder Judicial por 6,465 millones de pesos; a organismos autónomos por 13, 262.3 millones de pesos, dentro de lo cual el INE tendrá una disminución de 5 mil 003 millones de pesos, lo cual dijo es muy grave porque "de entrada pone en riesgo la elección del 2024".

"Lo que quieren es usar ese dinero para temas electorales y sacrificar al INE para que no haya una organización adecuada y al no haber una organización adecuada como ellos mismos prevén va a ser una elección cerrada, ellos lo saben, ellos saben que no es cierto que están a 30 puntos, por eso están previendo pues todo este caos en los organismos encargados de organizar la elección y después de calificar la elección", apuntó.