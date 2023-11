AMLO responde dichos de Zedillo y le recuerda el rescate del Fobaproa

CIUDAD DE MÉXICO

"¿Cuánto es de 125 mil a 3 billones? ¿Cuántas veces más? Y me estoy tardando en tocar el tema, porque ayer estaba recomendando que el próximo presidente de México no polarizada, que no fuera como yo", dijo el Mandatario.

Recordó que el rescate bancario fue el robo más grande que se haya cometido en la historia de México.

"Zedillo informa que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos, está en su segundo informe de Gobierno... de 1996 y el costo del rescate es de 3 billones, o sea, todavía se va a terminar de pagar en 30,40 o 50 años más, o sea que este señor tan afamado, tan buen técnico se equivocó por muy poco, eh... o sea, su pronóstico casi se ajusta, casi le atina".