Lisa Marie Presley tachó de vengativa la cinta 'Priscilla'

CIUDAD DE MÉXICO.-La difunta Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, expresó hace tiempo su inconformidad con la salida de la cinta Priscilla, pero correos recientes revelaron que incluso tachó a la película de ser "engañosa", "vengativa" y " ofensiva" hacia el legado de su padre, informó Variety.

Los correos obtenidos mostraron a Marie Presley totalmente ofendida e indignada por el guión que la directora Sofía Coppola había elaborado para representar al "Rey del Rock", por lo que le pedía contundentemente que no siguiera con el proyecto.

"Mi padre sólo es retratado como un depredador y manipulador. Como su hija, leo esto y no veo nada de mi padre en este personaje. Leo esto y veo la perspectiva que mi madre tiene de mi padre. Leo esto y veo tu perspectiva sorprendentemente vengativa y desdeñosa, y no entiendo por qué", expresó la hija de "El Rey" en su correo dirigido a Coppola.

"Me veré obligada a estar decir públicamente lo que siento acerca de la cinta e ir en contra de ti, de mi madre (Priscilla Presley) y en contra de esta película", agregó.

Por su parte, la directora Sofía Coppola solo afirmó su deseo de continuar con el proyecto, por lo que solo buscaría que la versión final si fuera del agrado de Marie Presley.

"Espero que cuando veas la película final te sientas diferente y entiendas que estoy teniendo mucho cuidado en honrar a tu madre, al mismo tiempo que muestro a tu padre con más sensibilidad y complejidad", escribió.

La cinta, estrenada en una versión recortada el 27 de octubre, es considerada como contendiente en esta temporada de premios, sin embargo no fue bien recibida por varios miembros herederos del cantante de "Can't Help Falling In Love", por ser considerada una "farsa".

Una fuente cercana al proyecto también reveló que aunque la cinta está basada en el libro "Elvis y yo" (escrito por Priscilla Presley), el recorte final si cambió muchas cosas del guión original para "bajar el tono" y hacerla más digerible para todo el público.

Priscilla, de Sofía Coppola, es una cinta biográfica de Priscilla Presley, basada en el libro "Elvis y yo", la cual está en el ojo de muchos críticos debido a los temas delicados que toca; como es la relación de noviazgo que tuvo Elvis, a sus 24 años, con Priscilla, a sus 14 años.

Priscilla se embolsará 1 mdd y será enterrada junto a Elvis.

Varios meses después del fallecimiento de la cantante Lisa Marie Presley, la jueza Lynn Scaduto, del Tribunal Superior de Los Ángeles, aprobó el acuerdo entre la actriz Riley Keough y Priscilla Presley para que esta última reciba un millón de dólares (17 millones de pesos) por el seguro de vida de la hija del "Rey".

Además de que en dicho acuerdo se estipuló que Priscilla recibirá un pago mensual de cien mil dólares (1 millón y medio de pesos aprox.) por diez años y será enterrada a lado de su ex esposo al momento de su deceso.