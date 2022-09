La escuela primaria ´Leyes de Reforma´, de Juanacatlán, Jalisco, fue la primera sede de las peleas de Saúl Álvarez.

Aquellos niños que alentaban a "Santitos", diminutivo del primer nombre del púgil jalisciense, no se imaginaban que estaban observado los inicios del que es considerado como la cara del boxeo mundial.

Santos Saúl Álvarez Barragán no peleaba por los millones de dólares que hoy en día se gana sobre el ring, sino para responder al bullying del que era víctima.

"A pesar de ser un muchacho serio, no majadero, recibía bullying (por pecoso), pero ahí se le veía el carácter. Se juntaban bolas de muchachos para ver pelear a Saúl", recuerda su maestra Lilia Lomelí.

"Le decían mil cosas, que jícama con chile, que pecoso, y yo al final le dije: vas a ser el ´Canelito´, y le comenté: Va a llegar el día en que te conozcan más por ´Canelo´ que por tu nombre; poca gente sabe que se llama Santos Saúl", afirma su mentor José "Chepo" Reynoso.

"Aquí era Santitos, era un muchachito delgado, muy alegre, muy vivaracho", añade María Elena Íñiguez, cuyas hijas compartían escuela con Saúl.

Desde pequeño se le notaba su valentía y arrojo. De vocación boxeador algo tenía claro Saúl: la escuela no era lo suyo.

"No era muy bueno para estudiar, entonces no le estaba echando muchas ganas a la escuela. No fue tan difícil de convencer a mi papá de que lo pusiera a trabajar (en la nevería), pero le decía que me lo soltara para entrenar", relata su hermano,Rigoberto Álvarez.

"Su papá quería que siguiera (estudiando), pero él decía que quería ser boxeador".

Come ´GGG´ tacos para dar el peso

Gennady Golovkin tuvo que subir de peso para enfrentar por tercera ocasión a Saúl "Canelo" Álvarez, y para alcanzar la división Supermediana echó mano del "Plan T..." así es que le entró a los tacos.

"Estoy bien peleando en este peso. Lo que hice ahora fue comer más, más hamburguesas, más tacos, no hay problema. Me siento confortable en este peso", aseguró el boxeador kazajo a su llegada oficial al Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas.

Golovkin, quien ha brillado por años en la categoría Mediana -es el actual campeón de la AMB y FIB en esa división- aseguró que el peso no ha sido problema y debutará en las 168 libras (peso Supermediano) en busca de las cuatro coronas -CMB, AMB, OMB, FIB- que pondrá en juego "Canelo", monarca absoluto de esa categoría.

"Estoy feliz de volver a estar aquí (en Las Vegas), gracias por su apoyo", expresó "GGG", quien tiene 40 años de edad y marca de 42-1-1, 37 KOs.

Gennady no pelea en la Ciudad del Juego desde que cayó con "Canelo", por decisión mayoritaria, en la segunda pelea de la saga, en 2018.

Las dos anteriores peleas entre "Triple G" y "Canelo", en 2017 y 2018, fueron en peso Mediano (160 libras).

Para darse una idea de la diferencia, el peso Mediano son 72.5 kilogramos, mientras que la división de los Supermedianos tiene como límite los 76.2 kilos.