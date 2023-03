La tenacidad es aliada de Rosa Tapia en el triatlón

Rosa participó en las Olimpiadas Nacionales por Sonora de 2011 a 2018, logrando múltiples medallas de bronce en individual y alcanzando el oro en relevos en 2018, año en que vino a Guadalajara para mejorar su rendimiento.

"Siempre me gustó correr y practicaba natación, mi papá me dijo que lo intentara (triatlón) y si me gustaba que me quedara. Cuando lo empecé a practicar me di cuenta que me gustaba más que sólo la natación, se me hacía más dinámico, más entretenido. Siempre había tenido la idea de dedicarme a esto y buscar mi clasificación a unos Juegos Olímpicos", dijo la triatleta de 25 años.

"A veces dicen que soy bien intensa porque siempre soy bien acelerada, me gusta el trabajo, soy muy transparente con lo que siento y soy súper honesta, en el sentido de que siempre cumplo al 100 mis trabajos, nunca hago trampa, me gusta trabajar bien y soy muy cuadrada con las cosas, un kilómetro que me haga falta, es el kilómetro que voy a completar. Eso me ha ayudado a cumplir mis objetivos", agregó.

Estar fuera de casa no fue tan complicado para la sonorense, quien ya en Guadalajara, combinó el triatlón con sus estudios en Nutrición.

La experiencia internacional de Rosa Tapia comenzó en 2021 al debutar en una Copa del Mundo en Huatulco y otras dos participaciones en esta competencia en Corea. En 2022 logró Top 5 en Huatulco y Corea, y con eso comenzó su clasificación a París 2024. Este año abrió temporada con la Serie del Mundo de Abu Dhabi, donde se metió entre las primeras 16.

"Es mi mejor resultado de la vida porque Series del Mundo es el nivel más alto de competencia, van las mejores del mundo y este año logré quedar en el Top 16. Lo que más me emocionó fue que me subí en la bicicleta en un buen grupo, con muy buenas competidoras, y terminé cerrando la competencia con Georgia Taylor-Brown (medallista de oro en relevo y plata en individual en Tokio 2020)", recordó.

Este año, Rosa Tapia desea competir tanto en los Centroamericanos como en los Panamericanos, con la mira puesta en París 2024.

"Lo mejor ahorita es enfocarse para obtener tu clasificación (París 2024), irla asegurando desde un año previo, incluso terminando la temporada este año. Es lo que estamos buscando, ese es el objetivo, es terminar el año asegurando casi la clasificación para empezar 2024 preparando bien los Juegos Olímpicos y no seguir buscando puntos para clasificar", apuntó quien también tiene en planes los Juegos de Los Ángeles 2028.

La llegada a Guadalajara para buscar un mejor nivel no fue lo único que ha llevado a Rosa Tapia a tener buenos resultados.

"El dedicarme más de lleno, poner atención en los detalles porque de tantos años que llevamos practicándolo sí tienes la parte aeróbica, la condición, pero más que nada en cuidar tu alimentación, tu descanso, todo eso, que antes no me permitía por la escuela. Lo que me está ayudando también es que después de las vacaciones que tuvimos al final de temporada, hicimos un buen bloque de entrenamiento y eso me está ayudando a recuperar muchos kilómetros", dijo Tapia.

El camino de los atletas, con sus altas y bajas, con sus éxitos y fracasos, tiene detrás una historia de esfuerzos y sacrificios.

"El dejar toda mi vida en Hermosillo. Sí sacrificas muchas cosas porque tu enfoque está 100 por ciento en esto, pero realmente es algo que yo disfruto y me hace súper feliz, no lo veo como que me cueste demasiado trabajo porque es algo que siempre me ha gustado muchísimo y siempre había sido mi sueño el dedicarle mi tiempo a esto. Para mis papás también ha sido un sacrificio muy grande porque ellos son mi mayor apoyo ahorita, les estoy súper agradecida", comentó.

¿Vale la pena tanto sacrificio, lo volverías a hacer?

"Sí, me hace muy feliz. Ahorita lo estoy disfrutando mucho y sí hay momentos muy difíciles, el año pasado sufrí de una lesión (bursitis de cadera en el lado izquierdo) y duré meses en salir y como ya había empezado el ciclo no podía parar, sí me frustraba mucho no dar el 100 por ciento en los entrenamientos y en las competencias, pero cuando tienes un objetivo muy claro no dejas que cualquier cosita te derrumbe".

Rosa Tapia al detalle

Rosa María Tapia Vidal

Edad: 25 años

Deporte: Triatlón

Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1997

Nació en: Hermosillo, Sonora

Cambio de ciudad: desde 2018 radica en Guadalajara

Olimpiadas Nacionales: de 2011 a 2018 con Sonora (Multimedallista de bronce en individual y oro en relevos en 2018)

Estudios: Licenciatura en Nutrición

Instagram: @rosatapiav

Frases

"Cuando empecé a competir estaba obteniendo mejores resultados que los que obtenía en natación y en el triatlón como que se me facilitaron un poco más. Eso me gustó, que ahí sí estaba ganando medallas".

"(Juegos Panamericanos) Es una buena oportunidad, por los puntos más que nada, y sobre todo porque es un foco muy grande para los apoyos hacia los atletas, las becas y todo eso".

"Ahora rezo mucho, lo que esté en mis manos ya lo hice, ya lo trabajé, pero siempre rezo y lo que esté fuera de mis manos lo pongo en manos de Dios".