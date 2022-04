Repite Mercedes historia de 2013

En aquella campaña, la escudería Mercedes se encontraba en una situación similar a la de este año al sumar tan sólo dos podios de tercer lugar.

Los resultados no son los que se esperan de un equipo multicampeón y que ha dominado la era híbrida con autoridad, sin embargo, con todo y las fallas del W13, les ha alcanzado para meterse en la segunda posición del Campeonato de Constructores y en el de Pilotos.

"Es extremadamente doloroso no ser parte de esos juegos divertidos y no serlo por un déficit en nuestros tiempos por vuelta. No vamos a descansar hasta que estemos de vuelta en la pelea.

"Ya he estado otras veces en esta situación y es suficiente con ser humilde para afrontarla. Ya en el pasado advertí que las nuevas reglas podrían alterar la jerarquía y eso es exactamente lo que ha sucedido", comentó Toto Wolff, jefe de la escudería.

Los 65 puntos que acumulan actualmente los de Brackley, se deben, en parte, a los golpes de suerte que han capitalizado con los abandonos de Red Bull en Bahréin y en Australia, y a la voluntad de George Russell y Lewis Hamilton por sacar el mayor rendimiento de su monoplaza.

El "porpoising" es uno de los principales problemas que ha frenado el verdadero potencial del Mercedes, dicho efecto sería controlado, paulatinamente, con un nuevo suelo en el que no se verán los pontones del modelo presentado en el test de Barcelona.

"Nuestros estudios y simulaciones muestran que el coche es un segundo más rápido de lo que demuestra en pista. El problema es el rebote, hay otros equipos que lo han resuelto mejor. ¿Cuál es la alternativa? ¿Volver atrás muchos meses, a la configuración de Barcelona?, pienso que no es algo que pueda hacerse con facilidad", reiteró Wolff.

Para Imola, la escudería alemana llevará unas cuantas actualizaciones, pero, por el formato de competencia con la carrera sprint, no disponen de mucho tiempo para estudiar los datos que se arrojen en las dos prácticas libres del Gran Premio de la Emilia-Romaña de este domingo.