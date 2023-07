Regresa Egan Bernal al Tour tras accidente

Inglaterra

Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia en 2019, competirá en la máxima cita del ciclismo por primera vez que sufrió un accidente que por poco le costó la vida durante un entrenamiento en su natal Colombia a comienzos del año pasado.

El escalador de 26 años — el único colombiano que ha conquistado el Tour — fue incluido el lunes en la lista de ocho corredores del equipo Ineos Grenadiers que competirá durante la ronda de tres semanas, la cual arrancará el sábado en Bilbao, España.

Bernal reveló que estuvo cerca de quedar paralizado tras el choque a alta velocidad contra un autobús en una carretera en las afueras de Bogotá. Mencionó que tuvo un "95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico" tras el accidente en enero de 2022.

"Volver al Tour siempre ha sido un objetivo importante para mí. Estoy muy emocionado de poder volver a vivir cada kilómetro de esta carrera", señaló Bernal en declaraciones proporcionadas por el Ineos.

"Seguramente que mucha gente ha estado pendiente de todo lo que me ha pasado desde mi accidente en enero del año pasado, y el camino que he tenido que recorrer para superar la mayor prueba de mi vida", añadió. "Ser parte del equipo del Tour de este año me asegura que estoy en camino de volver a mi mejor nivel".

Bernal contará con su compatriota Daniel Martínez entre sus escuderos. Los otros son: Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Tom Pidcock, Carlos Rodríguez y Ben Turner.