Recuerda al maestro

Marijose Alcalá siempre recordará al fallecido Jorge Rueda como el entrenador que la acompañó en el momento más oscuro de su carrera deportiva: una profunda depresión que vivió después de no conseguir la medalla olímpica en Barcelona 92.

Tenía 20 años cuando logró el sexto lugar en la plataforma de 10 metros, resultado que la hundió en un abismo emocional, pero vio la luz al final del túnel en una conversación con su entonces entrenador, cuando pensaba incluso en un retiro prematuro.

"En las etapas más difíciles de mi carrera deportiva, cuando pierdo la medalla olímpica en Barcelona 92, tuve un año muy difícil, estaba en un altibajo, no sabía si quería o no continuar en el deporte. Un día me buscó y nos sentamos a platicar en las gradas del Comité Olímpico Mexicano.

"Y me dijo: ´Es momento de definirse y si quieres seguir o no, lo de la medalla ya pasó, eso no puede ser más fuerte que tú. No puede ser que estés destruyéndote, mi recomendación es que, o te defines o retírate dignamente, pero no causes lástima en tu vida porque tú puedes lograr muchas cosas y, si quieres seguir tirando clavados lo vas a ser al 100 por ciento´.

"Eso me cambió a mí la vida porque entendí que no podía estarme lamentando por lo que había pasado en un momento crucial y tenía que seguir adelante, y pude terminar mi carrera deportiva con éxito", recordó la actual presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) en entrevista con Grupo REFORMA.

Treinta años después de aquel episodio, Alcalá mira desde el retrovisor cómo superó la depresión.

"Por supuesto que tenía un periodo de depresión, perder una medalla olímpica no es tan fácil aceptarlo. Cuando tienes un fracaso en el deporte hay pocos que vuelven a reaccionar, y Jorge me abrió los ojos", contó. Jorge Rueda, histórico entrenador de clavados en México quien murió la semana pasada, todavía le envió un mensaje a Marijose cuando ella tomó la presidencia del COM, en noviembre pasado.

"Me dijo su hijo el mayor que se sentía muy contento y orgulloso de lo que yo estaba logrando".